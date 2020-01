Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Accordo per il colpo dal Barcellona

Il mercato in entrata della Juventus potrebbe non essere già finito. Dalla Spagna torna di moda la suggestione dal Barcellona, mentre in uscita c’è Emre Can.

Siamo ormai alle battute conclusive di questo intenso calciomercato di gennaio, che ha visto la Juventus lavorare per ora soprattutto in ottica futura come dimostra il colpo Kulusevski. Il giovane svedese potrebbe però non essere l’unico pezzo forte di questo inverno a tinte bianconere. La compagine diretta in sede di mercato da Fabio Paratici potrebbe tornare nuovamente alla carica in modo deciso per Ivan Rakitic, centrocampista croato da tempo ai margini del progetto Barcellona ed ormai prossimo al divorzio. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, che intreccio di mercato: tutto ruota intorno a Kulusevski

Calciomercato Juventus, tutto su Rakitic: dipende da Emre Can

Mediana in fermento quindi per la Juventus che secondo quanto sottolineato dalla Spagna, anche da ‘Diario Gol’, avrebbe praticamente già trovato un accordo con lo stesso Rakitic oltre ad un’intesa di massima con il Barcellona. Il croato, che non sembra più avere grandi rapporti ne con Lionel Messi, ne tantomeno con il resto dell’ambiente blaugrana, potrebbe essere dunque il giusto rinforzo già per questo gennaio per Cristiano Ronaldo e soci. Il numero 4 dei catalani è infatti passato dall’essere al centro del progetto con Luis Enrique a semplice alternativa dei vari Arthur, de Jong, Busquets e Vidal con Valverde prima e Setien poi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Raiola fa sognare i tifosi

L’eventuale arrivo a Torino di Rakitic è però inevitabilmente legato al futuro di Emre Can, separato in casa da inizio anno ed ancora a caccia di una nuova sistemazione. Negli ultimi tempi si è parlato in tal senso di un forte interessamento del Borussia Dortmund che offrirebbe nel caso soldi freschi che la stessa Juventus potrebbe utilizzare per andare alla carica in via definitiva proprio sul centrocampista croato di proprietà del Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Juventus, dalla Serie A il via libera per il colpo Real



Calciomercato Juventus, niente scambio | Richiesta monstre per il centrocampista

G.B.