Inter e Juventus, dalla Serie A il via libera per il colpo Real

Inter e Juventus continuano a guardare in casa Real Madrid per il possibile colpo dell’estate: ecco la strategia vincente

Sarà un’estate bollente per i top club europei vista la possibile partenza dei migliori calciatori in circolazione. Le big italiane, tra cui Inter e Juventus, continuano a guardare in Spagna per cercare di fiutare l’affare importante. Inoltre, anche diversi giocatori che militano in Serie A potrebbero fare al caso di Real e Barcellona. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, è molto richiesto in vista della prossima stagione con le due big spagnole pronte a soffiarlo alla società partenopea. In questo modo l’arrivo dell’ex Betis al Real libererebbe di fatto il centrocampista tedesco Toni Kroos, classe 1990.

Calciomercato Inter e Juve, duello per Kroos

Il contratto del giocatore del Real scadrà nel 2023, ma in caso di arrivo di Fabian tutto potrà cambiare con una cessione top da realizzare per il club madrileno. Lo stesso giocatore spagnolo prenderebbe di fatto il posto a centrocampo del tedesco, pronto così ad accettare una nuova avventura della sua luccicante carriera. Sarà ancora una volta un duello a distanza tra Juventus e Inter, che starebbero così lavorando in vista della prossima stagione per altri elementi di spicco da regalare a Sarri e Conte.

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, infine, sta deludendo le aspettative dopo l’exploit in maglia azzurra della scorsa stagione. Con una ricca offerta il presidente De Laurentiis potrebbe anche pensare alla sua cessione, arrivato in Italia per 30 milioni di euro, la cifra della sua clausola rescissoria. Possibile intreccio di mercato entusiasmante che potrebbe verificarsi così nella prossima estate.

