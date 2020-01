Calciomercato Juventus, che intreccio di mercato: tutto ruota intorno a Kulusevski

Dopo aver annunciato l’affare Kulusevski in vista della prossima stagione, la Juventus starebbe pensando ad una nuova idea di mercato

La Juventus ha chiuso a gennaio già il primo colpo per la prossima stagione con Dejan Kulusevski, che vestirà la maglia del Parma fino a maggio in prestito. Lo stesso club bianconero starebbe valutando la possibilità di offrire all’Atalanta, ex proprietaria del cartellino dello svedese, un giocatore come contropartita nell’affare.

Calciomercato Juventus, Romero come contropartita

Come svelato dall’edizione odierna di Repubblica l’idea sarebbe caduta sul difensore del Genoa, Cristian Romero, classe 1998, acquistato dalla Juventus e lasciato in prestito in rossoblu. A Torino si aspettavano il suo rientro anticipato dopo l’infortunio di Demiral, ma la stessa società torinese potrebbe cederlo in prestito all’Atalanta come parziale contropartita nell’affare Kulusevski. Per ora ci sarebbe stato soltanto un accordo verbale tra i due club.

Fabio Paratici non vuole lasciare nulla al caso come ha dimostrato in tutti questi anni cercando di collaborare anche con gli altri club italiani. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni dei numerosi giocatori tesserati negli ultimi mesi. A gennaio non arriverà nessuno, ma saranno ceduti i giocatori più scontenti della rosa a disposizione di Sarri per non creare ulteriori malcontenti. Verso l’addio Emre Can e Federico Bernardeschi, vogliosi di riscatto dopo una stagione in chiaroscuro.

