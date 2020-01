Calciomercato, la Roma tenta lo scippo a Inter e Milan

Il calciomercato sta per chiudersi e la Roma deve ancora trovare un sostituto di Zaniolo. Per questo, nelle ultime ore i giallorossi stanno puntando un obiettivo di Inter e Milan.

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e la Roma ha bisogno di comprare. I tanti infortuni hanno penalizzato fortemente la squadra di Fonseca, che adesso è costretta a spendere per ovviare agli ultimi forfait: Diawara e soprattutto Zaniolo. Il primo ha avuto un problema al menisco durante il match di Coppa Italia contro la Juve, ma l’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto. L’esterno, invece, ha subito un grave infortunio al legamento crociato che ha posto la parola fine alla sua stagione. Per il centrocampo è in dirittura d’arrivo l’affare Villar, mediano classe 1998 dell’Elche, mentre per la fascia gli acquisti potrebbero essere addirittura due.

Calciomercato Roma, tre nomi per sostituire Zaniolo

Oltre a Carlos Perez del Barcellona, il cui trasferimento in giallorosso potrebbe sbloccarsi a breve, il calciomercato della Roma potrebbe vedere arrivare anche un altro esterno d’attacco. Il primo sarebbe un incredibile ritorno: Stephan El Shaarawy, che ha lasciato la Roma durante la scorsa estate, sembra essere già stanco dell’esperienza in Cina. Negli scorsi giorni, l’attaccante italoegiziano avrebbe contattato la dirigenza giallorossa per proporre il suo ritorno in Italia. Petrachi e Fienga ci pensano, anche se rimane lo scoglio dello stipendio da 16 milioni che l’ex Milan percepisce allo Shanghai Shenhua.

Il terzo nome, come riportato da Sky Sport, è stato spesso accostato a Inter e Milan: si tratta di Pedro Rodriguez, attaccante ex Barcellona ed ora in forza al Chelsea. Nonostante i 31 anni di età, Pedro è un nome ancora in grado di accendere le speranze dei tifosi giallorossi. Lo spagnolo, con il nuovo ciclo del Chelsea di Lampard, sembra finito fuori dal progetto, e per questo potrebbe trasferirsi alla Roma già durante questa finestra di calciomercato. Il tempo però stringe, e a Trigoria c’è ancora spazio.

G.N.