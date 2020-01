Calciomercato Inter, vice-Lukaku | C’è il ritorno di fiamma

L’Inter lavora sul mercato e cerca con insistenza un vice-Lukaku. Si riapre una pista che sembrava essere ormai chiusa.

L’Inter lavora sul mercato e cerca con insistenza un vice-Lukaku. Si riapre una pista che sembrava essere ormai chiusa. I nerazzurri infatti starebbero pensando al forte attaccante che trova poco spazio nell’attuale club e sarebbe pronto al trasferimento negli ultimi giorni di un pazzo mercato per la squadra meneghina. Ecco di chi stiamo parlando e soprattutto analizziamo la situazione nel reparto avanzato di mister Conte.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Eriksen lo ‘fa fuori’ | Assalto del top club

Leggi anche —> Inter e Juventus, dalla Serie A il via libera per il Real Madrid

Calciomercato Inter, arriva il vice-Lukaku

Il nome che naturalmente anima maggiormente i tifosi è quello di Giroud. Il francese è in rotta con il Chelsea, ma l’addio del bomber ex Arsenal è legato all’arrivo in Inghilterra di un attaccante che sia capace di sostituirlo. Di conseguenza i nerazzurri sono costretti ad aspettare e restano alla finestra in attesa di novità che possano andare a dare un responso positivo o negativo sull’ipotetica trattativa. L’esperto giocatore quindi potrebbe non arrivare e si pensa ad una alternativa di livello e di esperienza che sia disposta a fare panchina e subentrare nei momenti di difficoltà al forte belga, arrivato quest’estate dal Manchester United.

Leggi anche —-> Calciomercato Inter, addio vicino | Le cifre dell’affare

Leggi anche —-> Calciomercato Inter, Marotta studia il colpo in difesa | ‘Sgambetto’ alla Roma

Calciomercato Inter, il colpo in attacco

Leggi anche —> Inter-Cagliari, Lautaro shock | Rischio maxi squalifica!

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo a centrocampo

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, la società interista starebbe prendendo in forte considerazione l’ipotesi di tornare alla carica per Llorente. Il calciatore avanzato del Napoli non ha il posto assicurato nel reparto avanzato partenopeo e l’addio non sarebbe quindi da escludere. A Milano inoltre avrebbe la possibilità di mettersi in particolare mostra in Europa League, dove i nerazzurri quasi sicuramente faranno turnover per poi concentrarsi alla lotta scudetto con la Juventus. Quindi il suo eventuale arrivo sarebbe fondamentale per far rifiatare i titolari e per puntare al rilancio del club.

Leggi anche —> Calciomercato, Messi blocca tutto | Paura Inter per Lautaro

Leggi anche —> Calciomercato Inter, ripresi i contatti | Pronto il colpo in attacco

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuova idea in attacco | Lo porta Pastorello

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo a zero | Che scippo a Juve e Inter

G.S.