Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo a centrocampo

Sfuma il colpo a centrocampo per Inter e Juventus che vedono il calciatore restare nel proprio club e firmare addirittura il rinnovo del contratto. In questo pazzo mercato sarebbe quindi pronto a non cambiare maglia nonostante le numerosi voci che lo hanno accostato a questo club e non solo già in questa sessione invernale del mercato. Insomma, un vero e proprio colpo mancato per le due big del nostro campionato.

Calciomercato Inter e Juventus, colpo a centrocampo sfumato

Si era sperato nella grande operazione di mercato in questa sessione di mercato con Inter e Juventus pronte ad intervenire per andare a rinforzare le rispettive parti mediane del campo con un calciatore di sostanza e qualità che va a dare man forte ai giocatori già presenti in rosa. Ecco di conseguenza che con gli ultimi sviluppi tutto sfuma con l’ex Udinese che non andrà via e, secondo quanto riportato quest’oggi da TuttoSport, sarebbe addirittura vicino ad un clamoroso rinnovo che lascia tutti senza parole per quanto invece accaduto nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus e Inter, ecco il calciatore

Il calciatore di cui stiamo parlando è Allan, che dopo il gran caos creato durante il periodo di crisi del Napoli e l’ammutinamento post partita col Salisburgo, sarebbe in procinto di trovare un accordo con la società. Ritenuta una colonna portante all’interno della rosa, potrebbe avvallare l’idea di un addio con la permanenza nel capoluogo campano ed il conseguente rinnovo del contratto che gli permetterebbe di restare a Napoli ancora per lungo tempo, diventando così un autentico simbolo del club alla ricerca del rilancio.

