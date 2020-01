Calciomercato Inter, addio vicino | Le cifre dell’affare

Tanti affari in entrata per l’Inter, che ora è vicina anche a un addio. La società nerazzurra deve fare cassa, tra oggi e domani si chiude per la cessione di Gabigol

Gabriel Barbosa e l’Inter sono pronti a separarsi nuovamente, ma questa volta in maniera definitiva. L’attaccante brasiliano non ha trovato spazio in nerazzurro nell’esperienza di 3 anni fa, la società non lo considera parte del progetto e lui vuole continuare a giocare in Brasile. Nella sua nazione, infatti, è diventato ormai un eroe per i tifosi del Flamengo dopo un 2019 trionfale. Gabigol ha segnato ben 43 reti in 59 presenze, rendendosi protagonista anche nella finale della Copa Libertadores, vinta grazie alla sua doppietta realizzata nei minuti finali. La società rossonera non ha intenzione di perdere il suo gioiello, per cui è pronta a chiudere la trattativa con l’Inter per assicurarsi le sue prestazioni anche in questo 2020.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio rifiutato dalla Premier per Piatek

Gabigol e il ritorno in Brasile: all’Inter 18 milioni

La trattativa per la cessione di Gabigol sembra ormai ai dettagli finali. Il calciatore, rientrato in nerazzurro al termine del prestito al Flamengo l’1 gennaio, è pronto a vestire nuovamente la maglia del club brasiliano. In vista dell’ufficialità di Eriksen, l’Inter vuole farE cassa e proprio da Gabriel Barbosa riceverà la stessa cifra che deve al Tottenham. Come riporta TuttoSport, il vice presidente del Flamengo, Marco Braz, ha raggiunto Milano per chiudere la trattativa in questi giorni. Tra oggi e domani, infatti, il passaggio definitivo di Gabigol al Flamengo potrebbe diventare ufficiale. Il trasferimento avverrà per una cifra di 18 milioni di euro che arriveranno nelle casse dell’Inter più il 20% su una futura rivendita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta studia il colpo in difesa | ‘Sgambetto’ alla Roma

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppia cessione in arrivo | Cifre e dettagli

M.P.