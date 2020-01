Calciomercato Juventus, retroscena Cristiano Ronaldo | Offerta shock!

Calciomercato Juventus, retroscena pazzesco su Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ha ricevuto un’offerta monstre per lasciare i bianconeri

La Juventus resta favorita per la vittoria dello scudetto, ma la sconfitta contro il Napoli apre qualche interrogativo per la squadra di Sarri. Bianconeri ancora troppo intermittenti dal punto di vista del gioco, dove ancora non è arrivato il salto di qualità tanto atteso che avrebbe dovuto portare il tecnico di Figline. Interrogativi che riguardano anche la composizione della rosa dei campioni d’Italia, che forse necessiterà di qualche innesto di spessore nel prossimo futuro. La Juve andrà all’assalto della Champions League e dovrà presto ritrovare la sua forma migliore, ma le voci di mercato su numerosi protagonisti in bianconero (presenti o futuri) si fanno sempre più insistenti.

Calciomercato Juventus, retroscena: Cristiano Ronaldo vicino all’addio

Gli interrogativi esistono anche per quanto riguarda il futuro degli insospettabili. Cristiano Ronaldo è la star indiscussa di questa Juventus e dopo i malumori autunnali ha ritrovato un rendimento consono alle sue abitudini. Reti a ripetizione per il fuoriclasse portoghese, non sufficienti però a evitare ai bianconeri qualche passo falso di troppo in campionato. Ma da lui, la dirigenza e tutto l’ambiente si aspettano che continui su questi standard, per lanciare l’assalto all’Europa. Obiettivo che CR7 vuole assolutamente raggiungere con questa maglia, nonostante offerte importanti arrivategli. Il cinque volte Pallone d’Oro, infatti, avrebbe potuto anche dire addio. Emergono retroscena su un’offerta stratosferica giunta per lui dalla Cina. Ronaldo avrebbe ricevuto, per trasferirsi in Oriente a gennaio, un contratto da 40 milioni di euro l’anno per due stagioni. L’offerta era stata presentata da un club in autunno, prima che fosse imposto il tetto salariale per stoppare gli ingaggi faraonici. Il giocatore non ha però preso in considerazione l’idea, e del resto nemmeno la Juventus ha pensato anche solo per un attimo di privarsi del suo fenomeno. Il sodalizio tra il club piemontese e CR7 è destinato a durare ancora a lungo. La speranza dei tifosi bianconeri è che ciò avvenga con il maggior numero possibile di successi.

