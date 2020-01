Calciomercato Juventus, Sarri non convince | Retroscena Allegri

La sconfitta contro il Napoli ha riportato grossi malumori all’interno dell’ambiente Juventus: Sarri nell’occhio del ciclone

Incidente di percorso in stagione per la Juventus. Domenica sera i bianconeri sono caduti al San Paolo contro il Napoli mettendo in scena una prova davvero negativa. Dopo il pareggio dell’Inter contro il Cagliari, gli uomini di Sarri avrebbero avuto l’occasione giusta per provare l’allungo, che però non è arrivato. Ora c’è tanto malumore all’interno della società visto il risultato negativo collezionato proprio in una delle partite più importanti della stagione. Inoltre, alcune dichiarazioni dell’allenatore toscano nel post-partita avrebbero fatto infuriare il presidente Agnelli.

Calciomercato Juventus, Agnelli tra Sarri e Allegri

L’edizione odierna del quotidiano “Libero”, inoltre, avrebbe parlato di un’idea alquanto diversa ad inizio stagione tra lo stesso Agnelli e Paratici e Nedved per la scelta della nuova guida tecnica. Il presidente avrebbe voluto ancora per altre stagioni Massimiliano Allegri, protagonista di trionfi importanti in Italia e di cavalcate avvincenti in campo europeo. Sono stati, invece, i due dirigenti bianconeri ad optare per la scelta Sarri convincendo lo stesso numero uno della società bianconera a compiere quella scelta. Ora nel momento clou della stagione l’ex tecnico del Napoli dovrà dimostrare di non soffrire le pressioni esterne cercando di lottare ancora sui tre fronti.

Il sogno dei bianconeri resta quello di trionfare in Champions League dopo le due finali perse sotto la gestione Allegri. La scelta della dirigenza juventina è caduta su Sarri per dare anche maggiore coralità all’interno della formazione bianconera sul fronte gioco. In parte, il toscano ci è riuscito: i prossimi mesi saranno più che decisivi.

S.I.