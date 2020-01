Calciomercato Milan, accordo totale | Visite mediche e addio!

Ormai è tutto fatto: il giocatore del Milan ha salutato già i compagni e sosterrà oggi le visite mediche con il suo nuovo club

Non solo colpi in entrata dopo Ibra: il Milan ormai ha concluso l’affare con il Siviglia per Suso, che lascerà i rossoneri a titolo definitivo ritornando a giocare in patria dopo tantissimi anni in Serie A. Il suo addio era già nell’aria da diverse settimane con lo stesso spagnolo, che non riusciva a rendere come un tempo. Il cambio di sistema di gioco di Pioli, inoltre, ha invogliato la sua cessione passando dal 4-3-3 al 4-4-2. Ora lo stesso allenatore emiliano punterà su Sami Castillejo, autore di un’ottima prova anche in Coppa Italia contro il Torino.

L’esterno spagnolo, ex Liverpool, sosterrà già oggi le visite mediche in Spagna, come svelato da Sky Sport, per poi porre la firma sul nuovo contratto con il club andaluso. L’operazione si sarebbe conclusa sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League fissato intorno ai 20 milioni di euro. L’ormai ex Milan era arrivato a parametro zero nel 2015: per la dirigenza milanese si tratta così di un’ottima plusvalenza.

Non sarà l’unica cessione della sessione invernale per il Milan. Nelle prossime ore saranno da monitorare altre uscite, in primis quella di Ricardo Rodriguez sempre più vicino al Napoli. Verso l’addio anche Piatek e Paquetà, che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. Sull’attaccante polacco ci sarebbero diversi club europei, come Tottenham ed Hertha Berlino; mentre il futuro per il centrocampista brasiliano è sempre molto incerto con poche offerte arrivate a Casa Milan.

