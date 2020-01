Calciomercato Milan, il post Suso può arrivare dall’Argentina

Con Suso diretto in Spagna, il Milan sonda il terreno per un sostituto: idea Zaracho del Racing, jolly in caso anche di addio di Piatek.

A cinque anni di distanza sembra ormai destinata a concludersi la storia tra Suso e il Milan. Lo spagnolo è passato dall’essere uno dei punti fermi della squadra ad uno dei principali bersagli della critica rossonera ed ora, con il passaggio al 4-4-2, ha definitivamente perso il posto in squadra. Addio inevitabile dunque, con il giocatore già partito da Milano e diretto a Siviglia. La dirigenza rossonera ora deve però trovare un sostituto.

Calciomercato Milan, Zaracho torna di moda

E per l’eventuale sostituto il Milan potrebbe decidere di pescare in Argentina. Sembra essere infatti tornato di moda il nome di Matias Zaracho, classe 1998 in forza al Racing Avellaneda. L’argentino, trequartista in grado di agire anche sull’esterno e come seconda punta, può rappresentare quel jolly offensivo che tanto comodo può fare al Milan.

Zaracho potrebbe essere perfettamente impiegato sia sulla fascia, ma anche come seconda punta oltre che come possibile trequartista in un 4-2-3-1 già sperimentato da Pioli contro l’Udinese. Per questo motivo il Milan potrebbe decidere di puntare su un giocatore come lui non solo nel caso partisse Suso, ma anche in caso di addio di Piatek.

Calciomercato Milan, dall’Argentina: c’è l’offerta

Se anche l’attaccante polacco dovesse partire, il Milan potrebbe decidere di affiancare a Leao, Rebic e Ibrahimovic proprio lo stesso Zaracho, adattabile sia come seconda punta che come esterno. Da qui il fatto che il club rossonero possa decidere di investire, in questi ultimi giorni di mercato, sul giovane argentino e sul portoghese Florentino Luis per rafforzare la mediana. Dall’Argentina si parla di un’offerta di 15 milioni di euro per il ragazzo, già seguito in estate dal club meneghino. Ora però l’affare potrebbe concretizzarsi davvero.

A.G.