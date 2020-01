Calciomercato Juventus, rottura insanabile | Sarri trema

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, continua a ricevere critiche e collezionare malumori: una vecchia conoscenza pronto ad insidiarlo

La prima Juventus targata Maurizio Sarri non riesce a trovare serenità. Nonostante abbia conquistato il primo posto in classifica, la semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Champions, le critiche continuano a fioccare. I bianconeri non riescono ad esprimere un bel gioco e la sconfitta di Napoli ne ha evidenziato le lacune. L’allenatore toscano si trova così ad affrontare un momento difficile, in cui in molti lo vedono lontano da Torino nella prossima stagione. In caso di addio, la proposta per la panchina bianconera arriva da una vecchia conoscenza juventina.

Calciomercato Juventus, Sarri a rischio: un ex si propone

Tre punti di vantaggio sull’Inter seconda, due sole sconfitte in stagione, numeri che sognerebbero in molti. Ma nonostante ciò, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri continua a non convincere il mondo bianconero. Le critiche all’allenatore toscano sono molte, sopratutto per il gioco che esprime la sua squadra, sicuramente non bellissimo. La pensante sconfitta di Napoli ha evidenziato i problemi della squadra e dalla Francia arrivano indiscrezioni su un possibile ritorno in bianconero. Secondo ‘Soccerlink‘ infatti, Zidane sarebbe scontento al Real Madrid e con il presidente Florentino Perez ci sarebbero dei veri e propri conflitti interni. Stando a quanto riporta il sito francese l’ex giocatore della Juventus avrebbe rivelato in privato che sarebbe partito volentieri per Torino. Indiscrezioni che farebbero tremare l’attuale allenatore bianconero in vista della prossima stagione, dove Zidane troverebbe l’appoggio dei tifosi bianconeri per un ritorno alla Juventus da allenatore.

Inoltre, l’allenatore francese è un grandissimo estimatore di Paul Pogba, altro grandissimo ex ora al Manchester United. Zidane, in più occasioni, ha provato a portare il centrocampista dei Red Devils al Real Madrid, chissà che non ci possa provare anche con i colori della Vecchia Signora.

