Juventus, Ronaldo non basta | un obiettivo verso l’Inter (Miami)

Il consiglio di Cristiano Ronaldo potrebbe non bastare: l’Inter Miami avrebbe messo nel mirino il giocatore, ecco le novità per giugno

Tutto cambia rapidamente nel calcio. Tra acquisti e cessioni, la Juventus pensa sempre al futuro cercando di arrivare a giocatori esperto o a giovani di belle speranze. Da tempo uno degli obiettivi di mercato del club bianconero sarebbe il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, che non sta attraversando un ottimo periodo in Spagna sotto la gestione Zidane. Da titolare inamovibile in passato a seconda scelta anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno martoriato: ora il giocatore potrebbe anche pensare all’addio per l’ultima esperienza avvincente della sua carriera all’età di 31 anni.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, cessione club | Annuncio ufficiale di Arnault!

Calciomercato Juventus, Beckham vuole Marcelo

Sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto la Juventus, ma nelle ultime ore anche David Beckham potrebbe preparare l’assalto definitivo al terzino sudamericano. L’ex campione del Real Madrid, che conosce molto bene le vicende dei “blancos”, in particolar modo quelle di Florentino Perez, sarebbe pronto ad offrire fino a 30 milioni per portarlo nel suo club di MLS, l’Inter Miami. Il profilo di Marcelo è stato accostato con insistenza al PSG, vista la colonia dei brasiliani, con Neymar, Thiago Silva e Marquinhos, pronto ad accoglierlo. Ma soprattutto alla Juventus, su consiglio del suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Mourinho prova lo scambio | Tre nomi sul piatto

In scadenza di contratto nel giugno 2022, il terzino brasiliano non è più felice a Madrid con i tifosi che lo hanno anche fischiato durante le sue ultime apparizioni. Il clima è diventato pesante e così lo stesso giocatore del Real starebbe pensando all’addio immediato, che arriverebbe a partire da giugno. La Juventus, però, continua a non mollare la presa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo esulta | Colpo da Madrid

S.I.