Calciomercato Juventus, un big per l’attacco | Assalto al bomber

La situazione di Higuain è in bilico, il calciatore potrebbe partire in estate. La Juventus prepara il colpo in attacco per un ricambio generazionale: nel mirino c’è Icardi

Il mercato di gennaio della Juventus sembra essere in una situazione di standby. La società bianconera ha solo una trattativa vera in corso ed è riguardante la cessione di Emre Can in Germania. Per il resto, Fabio Paratici è partito con largo anticipo per preparare i colpi in entrata per la prossima estate. Come un anno fa, la Juve cercherà di chiudere tutte le trattative più importanti già nel mese di giugno in modo da regalare un organico completo per il ritiro di luglio. Un reparto che vedrà delle modifiche, con ogni probabilità è quello dell’attacco dove si deve iniziare a pensare al futuro. Gonzalo Higuain è reduce da un’ottima stagione, ma la carta di identità parla di un giocatore vicino ai 33 anni e nei prossimi mesi potrebbe esserci il suo addio per favorire un ricambio generazionale. Al suo posto, potrebbe arrivare un altro argentino: Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Cavani | Il PSG pesca in Serie A

Contatti PSG-Juventus: nel mirino c’è Icardi

L’attaccante di proprietà dell’Inter ma in prestito al PSG, conosce la porta come pochi e ha iniziato nel migliore dei modi anche questa stagione. Il classe 1993 ha realizzato già 17 reti e 4 assist in 24 presenze (20 da titolare). Il suo rendimento è positivo e all’interno dell’area di rigore è sempre letale. Per questo Icardi dovrebbe essere riscattato dal PSG in estate per una cifra di 70 milioni di euro, ma come riporta TuttoSport la sua permanenza a Parigi non è così scontata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo non basta | un obiettivo verso l’Inter (Miami)

La famiglia del giocatore non è contenta di vivere lontano dall’Italia e vorrebbe un ritorno dalle parti di Milano, la Juventus intanto ci pensa e attende gli sviluppi della situazione. Il club bianconero ha parlato a lungo con il Paris Saint Germain per lo scambio De Sciglio–Kurzawa, e nel corso delle chiacchierate sono spuntati anche altri nomi come quello di Icardi. Paratici avrebbe chiesto informazioni sull’argentino in modo da preparare un possibile colpo per l’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, c’è l’addio | Destinazione inaspettata per lui

Calciomercato Milan, asse col Siviglia | Suso ‘porta’ il colpo!

M.P.