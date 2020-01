Calciomercato Milan, c’è l’addio | Destinazione inaspettata per lui

Un colpo inaspettato che permetterebbe al Milan di mandar via il calciatore scontento e soprattutto di non perderlo definitivamente. Ecco perché.

Un colpo inaspettato che permetterebbe al Milan di mandar via il calciatore scontento e soprattutto di non perderlo definitivamente. Ecco perché. I rossoneri infatti avrebbero ricevuto l’offerta da un club che avrebbe puntato proprio sul talentuoso calciatore del Diavolo per andare a rinforzare la propria rosa. Una trattativa lampo che vedrebbe i due club dover trovare un accordo nel breve tempo affinché non si arrivi nelle ultime ore del mercato con un nulla di fatto.

Calciomercato Milan, l’addio ad un passo

I rossoneri nelle ultime ore hanno già detto addio a due calciatori. Nello specifico parliamo di Suso e Piatek. Il primo ha infatti trovato l’accordo con il Siviglia ed è già volato via, dimostrando di non aver nessun “rimorso” con un trasferimento che è la naturale causa di un rapporto ormai incrinato con società e tifosi. Il secondo invece sbarcherà a Berlino, con l’Hertha che ha presentato un’offerta ammontante a circa 27 milioni di euro per l’acquisizione del cartellino del polacco. Offerta alla quale il Diavolo non ha potuto dire di no. Si tratta di due trasferimenti in uscita che anticipano il terzo, che andrebbe a riguardare un calciatore seguito da un inaspettato club. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, trattativa last minute

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sportmediaset, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al club milanese per l’acquisizione di Paqueta. Il calciatore è finito nelle grazie di Commisso che starebbe pensando alla giusta formula per strapparlo alla squadra allenata da Pioli. Previsto un incontro per iniziare a intavolare una trattativa. L’idea della Fiorentina è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Il Milan chiede almeno 35 milioni di euro, ma potrebbe cederlo in prestito per non svalutarlo ancora dopo settimane ai margini visto il difficile rapporto tecnico con Pioli. Dopo il lungo corteggiamento del Psg, potrebbe esserci invece l’accordo con la Viola.

