Calciomercato Milan, fatta per l’addio | Le cifre

L’addio è ormai ad un passo, il calciatore del Milan lascia la squadra rossonera senza aver praticamente mai lasciato il segno col club allenato da Pioli. Un trasferimento che va bene praticamente a tutti, con il Diavolo che riesce ad insaccare una cospicua somma e l’attaccante che avrà possibilità di trovare rivalsa all’estero.

Calciomercato Milan, ormai l’addio è ad un passo

Il mercato invernale ha visto una piccola rivoluzione in casa Milan e di conseguenza c’è chi va e chi viene. Tra i vari calciatori “scontenti” per il proprio andamento o per come si viene utilizzati, spicca uno in particolar modo che avrebbe chiesto di essere ceduto e che troverebbe in una squadra estera il prossimo club in cui approdare. Il forte calciatore, arrivato un anno da fa, ha quindi già concluso il proprio ciclo con la maglia rossonera dove aver reso in maniera mediocre negli ultimi 12 mesi. Ora la chance di rifarsi e provare a trovare nuova linfa vitale.

Calciomercato Milan, c’è l’addio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Krzysztof Piatek è ormai un calciatore dell’Hertha Berlino. Il club tedesco ha messo sul piatto 27 milioni per il centravanti polacco, con i rossoneri che riescono così a portare a casa una piccola plusvalenza rispetto a quando è stato acquistato dal Genoa. La società tedesca sta per definire anche l’intesa per l’ingaggio del giocatore, che è pronto a mettersi in viaggio per la capitale tedesca e sottoporsi alle visite mediche. Il calciatore che dall’arrivo di Ibrahimovic è diventato praticamente una riserva, ora proverà a far di meglio in Germania. Una chance importante che certifica la necessità di cambiare aria per il polacco.

G.S.