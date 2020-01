Calciomercato Milan, c’è l’addio | Pronto il sostituto

Il mercato del Milan potrebbe regalare colpi di scena in queste ultime ore. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sono due gli attaccanti partiti.

Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe partire

Il primo è Suso, che ha già lasciato l’Italia. L’addio a sorpresa, invece, è quello di Piatek. Il centravanti polacco, che ieri era in campo nella sfida di Coppa Italia vinta contro il Torino, ha ormai raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino, pronto ad accoglierlo in Germania.

Calciomercato Milan, valige alla mano

E’ invece fatta per il trasferimento di Suso al Siviglia. Lo spagnolo, in panchina anche ieri, stamani ha già lasciato l’Italia per la Spagna. Definito infatti nei dettagli il suo passaggio al Siviglia. La formula dell’intesa è quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione degli spagnoli alla prossima Champions League.

A questo punto il Diavolo pensa al sostituto che potrebbe arrivare dal Belgio. Il primo nome è quello di Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht. Centrocampista destro classe 1999, in questa stagione ha collezionato 19 presenze con due gol e quattro assist. Per lui la società rossonera dovrà fronteggiare la concorrenza del Friburgo, che ha già messo sul piatto 7,5 milioni. L’altro nome è quello di Adnan Januzaj della Real Sociedad per il quale c’è da segnalare anche l’interesse della Roma.

G.S.