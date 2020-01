Calciomercato Milan, asse col Siviglia | Suso ‘porta’ il colpo!

Suso ha lasciato il Milan per approdare al Siviglia. Questa operazione potrebbe far nascere un’interessante asse di calciomercato tra i rossoneri e gli andalusi

Il Milan si libera di uno dei giocatori più discussi delle ultime fallimentari stagioni: Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio conosciuto come Suso. L’esterno spagnolo, che era ormai finito ai margini della squadra allenata da Pioli, fa ritorno in Spagna accasandosi al Siviglia con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto solo però in caso di qualificazione alla Champions della formazione allenata da Lopetegui.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, cessione club | Annuncio ufficiale di Arnault!

Calciomercato Milan, Suso apre l’asse col Siviglia: colpo a giugno!

Quello di Suso è un addio con l’asterisco poiché, appunto, condizionato al raggiungimento di un obiettivo tutt’altro che scontato per una squadra come il Siviglia. L’operazione potrebbe comunque aprire un’interessante asse di calciomercato tra la stessa società biancorossa dove è tornato l’ex Ds della Roma Ramon Monchi, e il Milan. Asse che potrebbe consentire a Boban e Maldini di avere una corsia preferenziale sui giocatori degli spagnoli già a partire della prossima sessione estiva.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Mourinho prova lo scambio | Tre nomi sul piatto

Il profilo tra i più stuzzicanti se non quello più stuzzicante in assoluto di casa Siviglia è sicuramente Oliver Torres. Cresciuto nell’Atletico Madrid, il 25enne nativo di Navalmoral de la Mata è un giocatore già molto esperto nonostante la giovane età, e soprattutto è dotato di una tecnica e una intelligenza tattica superiori alla norma che gli consentono di giostrare in più posizioni del campo. Nel ruolo di mezz’ala assicura il rendimento migliore, ma buone cose le ha fatte vedere anche da esterno alto nel tridente. Strappato al Porto l’estate scorsa per circa 12 milioni, a giugno gli andalusi potrebbero chiedere sui 25 milioni di euro anche se col ‘fattore’ Suso la dirigenza milanista avrebbe la possibilità di ottenere uno sconto sostanzioso.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo esulta | Colpo da Madrid