Calciomercato, scambio a sorpresa con la Premier | Ma c’è una condizione

Si fa sempre più viva l’ipotesi di uno scambio di attaccanti tra Serie A e Premier League. Le parti sono a lavoro ma c’è prima una condizione da rispettare

Il futuro dell’attaccante Olivier Giroud sembra sempre più vicino alla Serie A, ma è ancora difficile stabilire la squadra. Il calciatore francese è stato per diversi mesi accostato all’Inter, che però avrebbe deciso di non virare più sulla punta di proprietà del Chelsea. Giroud è stato protagonista con i Blues nella scorsa stagione con Maurizio Sarri e ha trascinato i suoi compagni alla vittoria dell’Europa League con ben 11 reti in 14 presenze. In questa annata, però, il classe 1986 non ha trovato spazio ed è ormai fuori dal progetto della squadra inglese, che aspetta l’offerta migliore per lasciarlo andare. Ci sono tante possibilità di cessione e le prossime ore saranno cruciali.

Napoli, possibile scambio Giroud-Mertens

Olivier Giroud ha molto mercato e quasi sicuramente continuerà a giocare in campionati importanti. Nelle ultime ore dall’Inghilterra è arrivata una novità importante riguardante il Napoli. Secondo quanto riportato dal Mirror, i partenopei sarebbero al lavoro con il Chelsea per effettuare uno scambio in attacco tra due calciatori in uscita. I Blues sono pronti a mettere sul piatto Giroud in cambio di Mertens.

Una trattativa che si può fare in queste ore, ma il Napoli vuole prima cedere Llorente per non riempirsi di giocatori simili nel reparto avanzato. Se lo spagnolo dovesse partire, allora gli azzurri potrebbero battere la concorrenza delle diverse squadre interessate e portare a casa Olivier Giroud.

Ipotesi Lazio, accordo con il giocatore

Il duello per Giroud sembrerebbe tutto italiano. Come riportato da Calciomercato.it, infatti, la Lazio avrebbe trovato un accordo con il giocatore per l’ingaggio di 3 milioni a stagione. Nel frattempo Lotito ha accelerato i contatti con la il Chelsea e vuole cercare di chiudere il prima possibile per non farsi sfuggire il francese.

M.P.