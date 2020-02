Calciomercato Inter, delude Godin | Ecco il campione del mondo

Diego Godin non ha fin qui particolarmente convinto e non è da escludere che l’Inter la prossima estate possa tornare alla carica per un nuovo centrale. Occasione dalla Spagna.

L’Inter di Antonio Conte ha chiuso il calciomercato invernale con tre colpi di altissimo livello in grado di alzare il tasso tecnico e qualitativo di una rosa chiamata a lottare testa a testa con la Juventus fino alla fine. Dentro i vari Young, Eriksen e Moses che dovrebbero presto imporsi nello scacchiere tattico del tecnico salentino che sta pian piano inserendo i nuovi elementi. Chi invece per ora proprio non sembra aver superato la fase di adattamento al calcio italiano, e soprattutto alla difesa a tre di Conte, è Diego Godin, esperto centrale ex Atletico Madrid. L’uruguaiano era infatti arrivato a Milano con ben altre aspettative e con il chiaro compito di diventare la ciliegina sulla torta di un reparto già molto forte. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Godin non convince: occasione Umtiti dal Barcellona

21 le presenze in stagione fin qui di Godin, apparso lento, compassato e ben lontano dal guerriero visto alla corte di Simeone. Dubbi legittimi quelli che iniziano ad aleggiare sull’esperto uruguaiano che in estate potrebbe anche essere rimpiazzato. La grande chance potrebbe arrivare dal Barcellona, dove, come sottolineato anche da ‘El Gol Digital’ Samuel Umtiti sembra in netta fase calante. Leo Messi infatti non starebbe gradendo il rendimento difensivo della squadra, che ha anche perso la supercoppa di Spagna, ed in particolare del centrale francese ex Lione.

Dopo un paio d’anni sulla cresta dell’onda Umtiti non sembra essersi infatti del tutto ripreso dagli ultimi infortuni, ed a risentirne sono le sue prestazioni in campo. Non è quindi da escludere l’addio del difensore transalpino che nel caso potrebbe sorridere proprio all’ambizioso progetto dell’Inter. Come confermato dalla testata spagnola il prezzo del cartellino si aggirerebbe sui 40 milioni di euro, e rappresenterebbe l’erede perfetto per Godin, finora non in grado di calarsi nella filosofia di Conte.

