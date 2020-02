Calciomercato Serie A, uno svincolato subito | Ci pensa Raiola

Mino Raiola pronto a riportare in Italia un proprio assistito: occasione Weiss. Lo slovacco può finire al Genoa o al Parma.

Il mercato invernale si è ufficialmente concluso ieri sera, ma i trasferimenti non terminano mai. Da qui a fine stagione non vanno esclusi né i possibili addii verso paesi dove il mercato è ancora aperto (Russia e Brasile su tutti), ma anche i possibili innesti di giocatori svincolati.

Calciomercato, Raiola lo riporta in Serie A

Tra i possibili colpi a costo zero, un’idea potrebbe essere Vladimir Weiss, esterno offensivo slovacco, assistito da Mino Raiola. Il classe 1989 è attualmente svincolato e, dopo cinque anni in Qatar, potrebbe tornare a calcare i campi europei.

Il suo procuratore è pronto a riportarlo in Italia. Weiss conosce già la Serie A avendo giocato una stagione a Pescara nel 2012-2013. Lo slovacco, per caratteristiche tecniche può rappresentare infatti un importante innesto sia per il Genoa che per il Parma.

Calciomercato, Genoa e Parma: occasione Weiss

Il club rossoblù, sfumato Iturbe e ceduto Agudelo alla Fiorentina, può andare a caccia di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e il calciatore slovacco può certamente fare al caso del club ligure. Attenzione però anche al Parma. La società emiliana deve affrontare la grana Gervinho e ha bisogno di nuovi innesti per l’attacco. Weiss, in questo senso, può rappresentare una buona occasione. Il giocatore poi ritroverebbe Kucka, con cui ha condiviso tante esperienze nella nazionale slovacca.

A.G.