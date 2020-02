Calciomercato Milan, non è finita | Subito via un altro esubero!

Il mercato è chiuso in Italia e nella gran parte d’Europa, ma non dappertutto. Ecco quindi che si profila l’addio clamoroso in casa Milan.

Il mercato è chiuso in Italia e nella gran parte d’Europa, ma non dappertutto. Ecco quindi che si profila l’addio clamoroso in casa rossonera. I club di Milano infatti potrebbe vedere la propria stella andar via nonostante si pensasse che la sua permanenza fosse ad un passo. Un trasferimento che è però la naturale conseguenza di un rendimento che per lui non ha riservato grandi soddisfazioni nella prima parte di stagione, con grande delusione per delle prestazioni spesso e volentieri mediocri. Ecco quindi chi potrebbe lasciare l’Italia.

Calciomercato Milan, il colpo a sorpresa

La sua cessione non è così impossibile con in particolar modo il mercato che in alcune nazioni deve chiudere. Tra queste interessa con grande attenzione soprattutto il Brasile, dove si potrebbe trasferire il calciatore del Diavolo che non riesce a rendere al meglio sotto la guida di mister Pioli e che potrebbe provare a rilanciarsi nel Sud America. L’ipotesi che maggiormente avanza infatti è quella del prestito secco con il ritorno alla base a fine stagione quando si tireranno le somme e si scoprirà se sarà possibile andare avanti o se sarà necessaria una cessione definitiva. Al momento tiene però banco la possibilità di andare in prestito in Brasile dove per lui le pretendenti non mancano, anzi.

Calciomercato Milan, l’addio da non sottovalutare

Potrebbe concretizzarsi quello che è l’addio di Paqueta con il brasiliano che dovrebbe andar via da Milano visto che il suo rapporto con società e tifosi sembra ormai incrinato. Potrebbe profilarsi l’idea del prestito al Flamengo, squadra che lo accoglierebbe con gran piacere. Tutto è da vedere con la società che dovrà studiare la giusta formula, siccome in gran parte d’Europa ormai il mercato è chiuso. Non però in Russia, dove i giochi possono ancora riservare sorprese. Quindi un operazione che può davvero regalare sorprese nei prossimi giorni con la cessione che potrebbe concretizzarsi.

G.S.