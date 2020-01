Calciomercato Milan, decisione a sorpresa per Paqueta

Cambia tutto lo scenario per quanto riguarda il futuro di Lucas Paqueta: il centrocampista brasiliano alle prese con la scelta definitiva

Dall’addio alla possibile permanenza per il centrocampista brasiliano del Milan, Lucas Paqueta. Dal PSG alla Fiorentina, le ultime ore della sessione invernale di calciomercato saranno davvero molto avvincenti. La società rossonera avrebbe voluto accontentare il giocatore, ma ora la sua permanenza a Milano sembra essere sempre più vicina.

Calciomercato Milan, salta la cessione per Paqueta

Dopo l’exploit al suo arrivo in Serie A, il sudamericano non ha entusiasmato più di tanto finora collezionando tante panchine senza trovare la via del gol in questa stagione. Il suo profilo è stato accostato nelle ultime ore alla Fiorentina con il dg del club viola, Joe Barone, che ha svelato di aspettare le ultime ore di mercato per vedere cosa succederà.

Paqueta, infine, non rientrerebbe più nei piani di Stefano Pioli visto anche il cambio di sistema di gioco dal 4-3-3 al 4-4-2 con Leao alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic. In pochi mesi il suo destino è cambiato improvvisamente con tante gare in cui si è accomodato in panchina. Ancora poche ore per conoscere il suo futuro, poi si potrà ripartire più forte di prima.

S.I.