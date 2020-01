Calciomercato Inter, i nerazzurri ringraziano Gabigol: ora il vice Lukaku

L’Inter è pronto a chiudere il proprio rapporto con Gabigol, vicino al trasferimento a titolo definitivo al Flamengo: ora è caccia al vice Lukaku

Il calciomercato invernale è vicino a giungere alla conclusione. Mancano solo tre giorni allo stop alle trattative e l’Inter sembrerebbe aver ormai chiuso il passaggio di Gabigol al Flamengo a titolo definitivo. Il prezzo dell’operazione sarà di 16,5 milioni. Un addio quello tra il calciatore brasiliano e la società nerazzurra che non sarà doloroso per nessuno. Anzi, i soldi della cessione serviranno a finanziare l’arrivo di un vice Lukaku per la fase offensiva interista.

Calciomercato Inter, addio Gabigol: il punto su Giroud e Llorente

Il divorzio tra Gabigol e l’Inter è ormai certo. Il calciatore brasiliano sarà a titolo definitivo un calciatore del Flamengo per 16,5 milioni. Manca solo l’ufficialità del trasferimento, che dovrebbe arrivare a breve. Questa operazione in uscita permetterà al club nerazzurro di concentrarsi sull’acquisto del vice Lukaku. Secondo ‘La gazzetta dello sport”, gli ottimi rapporti tra Napoli ed Inter dopo l’affare Politano e l’interessamento dei partenopei per Pinamonti, potrebbe favorire il trasferimento in nerazzurro di Fernando Llorente. L’attaccante che al momento milita al Genoa dovrà aspettare l’estate per pensare all’interessamento degli azzurri, mentre per lo spagnolo il trasferimento sarebbe immediato, dopo aver pensato di inserirlo nella trattativa per Politano. Resta comunque viva la pista che porta ad Olivier Giroud del Chelsea, giocatore con il quale i nerazzurri avrebbe raggiunto l’accordo da settimane. La società interista nelle prossime 48 ore sferrerà una nuova offensiva per riuscire ad assicurarsi l’attaccante francese. Ultime ore in cui l’Inter proverà a fornire ad Antonio Conte un degno sostituto del gigante belga.

