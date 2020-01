Calciomercato Juventus, assalto United | 45 milioni

Tra acquisti e cessioni la Juventus starebbe già allestendo una rosa competitiva in vista della prossima stagione: spunta l’assalto dalla Premier

Nel corso degli anni la Juventus è stata protagonista in campo e fuori con acquisti anche di giovani giocatori promettenti, che nel giro di poche stagioni si sono convertiti tra i migliori al mondo. Il centrale turco, Merih Demiral, attualmente ai box per un grave infortunio al ginocchio, rientra in questa lista speciale. L’ex Sassuolo, acquistato dal club bianconero per 18 milioni di euro, era riuscito a sovvertire in poco tempo le gerarchie di Sarri conquistando il posto da titolare al fianco di Bonucci. Ora l’infortunio ha bloccato il suo percorso di crescita, ma sulle sue tracce ci sarebbero ancora top club europei per il futuro prossimo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen lo ‘fa fuori’ | Assalto del top club

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, la Juve può offrire Bernardeschi | Idea scambio

Calciomercato Juventus, assalto per Demiral

Come svelato dal portale 90min.com il centrale turco della Juventus sarebbe finito nel mirino del Manchester United dopo il forte interessamento del Leicester. I Red Devils proveranno in estate a soffiarlo al club bianconero sborsando circa 45 milioni di euro. In pochi mesi il suo rendimento è cresciuto a dismisura mettendo in mostra tutto il suo talento con la casacca della Juventus. Inoltre, dall’altro canto, ci sarebbe anche la possibilità della dirigenza per arrivare a Paul Pogba, l’ex per eccellenza, sempre legato ai colori bianconeri. Un discorso che potrebbe intrecciarsi in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | Sorpasso Real Madrid

Ora il suo obiettivo sarà quello di tornare in campo il prima possibile dopo il grave infortunio che lo terrà fuori per diversi mesi. In estate, poi, in concomitanza degli Europei, la dirigenza bianconera dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il futuro del giocatore turco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | ‘Scippo’ all’Inter

Calciomercato Inter, vice-Lukaku | C’è il ritorno di fiamma

S.I.