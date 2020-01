Calciomercato Milan, nuova proprietà con Arnault | L’ex dirigente fa chiarezza

Cessione Milan, sono settimane intense per il futuro del club. Arnault aveva spento tutte le voci di un suo acquisto, ma potrebbe non essere finita qui

Sono giorni molto caldi per il futuro del Milan. Mentre in queste ore si cerca di chiudere il mercato nel migliore dei modi, potrebbero continuare sottotraccia delle trattative per l’acquisizione del club. L’Elliott Management Corporation è uno dei più grandi fondi di investimento al mondo e ha preso in gestione il Milan dal 2018. L’impressione, però, è che potrebbe presto concretizzarsi la cessione della società. La persona che sembra più vicina ed è stata più volte accostata ai rossoneri in questi giorni è Bernard Arnoult, proprietario del gruppo del lusso Louis Vuitton. Nei giorni scorsi lo stesso imprenditore francese ha smentito le voci di un interesse per l’acquisto del Milan, ma le sue potrebbero essere anche parole di circostanza.

Cessione Milan, Gandini: “Arnault? Dichiarazioni per togliere la trattativa dai riflettori”

La prima cosa da fare in questi casi è cercare di lavorare sottotraccia, senza rendere pubbliche le varie discussioni per facilitare la riuscita della trattativa. A dichiararlo è anche uno che di affari ne ha fatti tanti e sa come funzionano certe situazioni, ovvero l’ex dirigente del Milan Umberto Gandini.

“Credo che la dichiarazione di Arnault sia stata necessaria per frenare le tante voci. Può anche essere stato un modo per togliere i riflettori da questa situazione, se l’affare si dovesse fare le notizie uscirebbero solo a cose concluse“, ha dichiarato il dirigente sportivo ai microfoni di Radio Sportiva. Saranno dunque le prossime settimane a stabilire se tra Milan e Arnault c’è davvero qualcosa o sono classiche voci senza fondo di verità.

M.P.