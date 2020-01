Calciomercato Juventus, svolta Emre Can | Accordo e addio imminente!

L’addio è ormai fatto, Emre Can dirà addio alla Juventus alla conclusione di una sessione invernale che l’ha visto accostato a numerosi club.

L’addio è ormai fatto, il calciatore dirà addio alla Juventus alla conclusione di una sessione invernale che l’ha visto accostato a numerosi club. Il mercato quindi vedrà il suo trasferimento dopo numerosi dubbi, soprattutto da parte di Sarri che è stato indeciso per lungo tempo prima di acconsentire alla sua cessione. Un addio che naturalmente verrà monetizzato dai bianconeri, che hanno trovato un accordo di massimo col prossimo club del centrocampista. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, la clamorosa ipotesi | “Può andar via”

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, un big per l’attacco | Assalto al bomber

Calciomercato Juventus, tutto pronto per l’addio

Manca solo la firma sul contratto di Emre Can che vuole lasciare il team bianconero in seguito ad una prima parte di campionato in cui non è riuscito ad esprimersi al meglio e soprattutto è stato messo in secondo piano da mister Sarri. Ora finalmente c’è il trasferimento dopo una lunga trattativa e soprattutto a pochissimo dalla conclusione della sessione invernale del mercato che ha riservato non poche sorprese alla Vecchia Signora. Questa potrebbe quindi essere l’ultima con un sostituto che probabilmente non arriverà. Infatti il tempo per intavolare una trattativa last minute sembra ormai poco con la squadra torinese che “si accontenterà” di ciò che ha in casa.

Leggi anche —-> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo esulta | Colpo da Madrid

Leggi anche —-> Juventus, Ronaldo non basta | un obiettivo verso l’Inter (Miami)

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, contatti con Raiola | Firma in arrivo

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, rottura insanabile | Sarri trema

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport, tutto pronto per la firma tra Juventus e Borussia Dortmund per l’addio di Emre Can che andrà a firmare con i gialloneri. Definite anche le cifre con ben 30 milioni di euro che andranno nelle casse della squadra torinese mentre il giocatore partirà ad ore alla volta della Germania per firmare un contratto che gli consegna nelle mani la chance di potersi rifare in terra tedesca e trovare quindi nuova linfa vitale.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo ‘in anticipo’ a gennaio

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, retroscena Cristiano Ronaldo | Offerta shock!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Kurzawa | Nuovi intoppi!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Accordo per il colpo dal Barcellona

G.S.