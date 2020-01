Calciomercato Juventus, la clamorosa ipotesi | “Può andar via”

La Juventus sarebbe pronta a scendere al colpo di mercato, anche in virtù delle ultime dichiarazioni che aprono all’addio.

La Juventus sarebbe pronta a scendere al colpo di mercato, anche in virtù delle ultime dichiarazioni che aprono all’addio. Secondo quanto affermato, potrebbe esserci infatti importanti novità che possono regalare novità e soprattutto che aprono a scenari che sembravano ormai essere tramontati. Restano meno di 48 ore alla fine della sessione invernale del mercato e la possibilità che ci sia un trasferimento non è tramontata, anzi, potrebbe riaprirsi ora. Insomma, ecco quello che potrebbe accadere.

Calciomercato Juventus, la trattativa può aprirsi

Tutto può cambiare in una frazione di secondo nel mercato e le ultime voci danno il calciatore come possibile e papabile nuovo acquisto della Juventus. Questo perché l’allenatore ha infatti dichiarato che “potrebbe partire a breve, con la sua posizione al momento in bilico”. Si tratta quindi di una notizia che scalda i tifosi e potrebbe regalare sorprese già a partire dalle prossime ore con il calciatore che apprezzerebbe un approdo in Italia, dove non ha mai giocato. Insomma, arrivare alla Vecchia Signora sarebbe per lui un ulteriore salto di qualità.

Calciomercato Juventus, ecco il colpo last minute

Il calciatore di cui stiamo parlando è Kurzawa, che così come Cavani, è stato praticamente messo sul mercato. Se per il secondo c’è tanta incertezza sul futuro, per il primo l’ipotesi Juventus prende sempre più coraggio. Infatti il francese da settimane è seguito dalla squadra allenata da Sarri che avrebbe pensato a lui in un ipotetico scambio con De Sciglio che al momento non si è però concretizzato. Insomma, resta quindi la possibilità di uno sbarco a Torino che però dovrà concretizzarsi con una trattativa last minute vista l’imminente scadenza del termine ultimo per le operazioni di mercato.

