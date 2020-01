Calciomercato Juventus, colpo ‘in anticipo’ a gennaio

Calciomercato Juventus, si proverà a chiudere per l’operazione di mercato già nella sessione invernale: colpo a sorpresa per il club bianconero

Ancora pochi giorni, poi si chiuderà anche la sessione invernale di calciomercato 2020. La Juventus starebbe pensando di snellire la rosa di Maurizio Sarri dopo l’affare Kulusevski in vista della prossima stagione. Fabio Paratici ha svelato nei giorni scorsi che gli stessi bianconeri non avrebbero fatto operazioni in entrata, ma nelle ultime ore lo scenario potrebbe cambiare definitivamente.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen lo ‘fa fuori’ | Assalto del top club

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, la Juve può offrire Bernardeschi | Idea scambio

Calciomercato Juventus, Savic idea per gennaio

Come svelato dal portale elgoldigital.com il profilo di Stefan Savic stuzzica sempre l’immaginario della Juventus. Dopo l’infortunio di Demiral, la compagine bianconera avrebbe provato di trovare un sostituto: il difensore dell’Atletico Madrid potrebbe essere l’alternativa giusta. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022, ma finora il montenegrino ha collezionato soltanto 922 minuti anche a causa di un infortunio muscolare che l’ha costretto a stare fuori per diverse settimane. La società bianconera proverà l’innesto ad effetto visto che il centrale turco resterà fuori diversi mesi (probabile che venga depennato dalla lista per la Serie A per far posto a Savic, che ha passaporto extracomunitario) e il ritorno di Giorgio Chiellini ci sarà soltanto in primavera.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Paratici beffato | Sorpasso Real Madrid

“El Cholo” Simeone potrebbe lasciarlo partire già nella sessione invernale viste le alternative importanti che ha in rosa. Savic potrebbe arrivare a sorpresa subito in Serie A con il suo trasferimento previsto a giugno. La Juventus proverà a fiutare l’affare last-minute per regalare un nuovo colpo in difesa a Maurizio Sarri.

Stefan Savic (Getty Images)POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | ‘Scippo’ all’Inter

Calciomercato Inter, vice-Lukaku | C’è il ritorno di fiamma

S.I.