Calciomercato Juventus, asse rovente con Parigi | Non solo Icardi!

La clamorosa operazione di mercato che regalerebbe alla Juventus Icardi. Ecco chi altro potrebbe essere coinvolto nella trattativa.

La clamorosa operazione di mercato che regalerebbe alla Juventus un autentico top player. Ecco di chi stiamo parlando per i bianconeri. La vecchia Signora infatti starebbe pensando ad uno scambio per giugno a dir poco inaspettato, con il proprio centrocampista pronto a passare al club estero mentre in Italia arriverebbe la vecchia conoscenza della Serie A che solo un anno fa ha abbandonato il campionato nostrano. Ecco quindi cosa potrebbe accadere.

Calciomercato Juventus, Icardi colpo firmato Paratici

Secondo quanto riportato stamattina da Leggo, starebbe nascendo una trattativa per portare Icardi a Torino. Paratici infatti sarebbe intenzionato a fare un nuovo tentativo per l’argentino. Il tutto sarebbe nato in seguito ad i contatti tra i due club per lo scambio, poi saltato, tra De Sciglio e Kurzawa. In quell’occasione si è affrontato l’argomento-Icardi. A Parigi sono intenzionati a versare 70 milioni alla squadra meneghina per riscattare il cartellino del centravanti che ha sin qui ha fatturato 17 reti e 4 assist in 24 presenze con il club francese. Alla finestra c’è però la squadra bianconera pronta a fare un grande passo in avanti affinché si arrivi all’acquisizione del talentuoso attaccante ex Inter, che arriverebbe a dar man forte al reparto avanzato della vecchia signora.

Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe arrivare

A giugno potrebbe concretizzarsi l’operazione che vede la Juventus star trattando per l’addio di uno dei propri top player per portare in Italia il forte attaccante. A poter partire sarebbero Dybala o Pjanic, in virtù di un loro ciclo che potrebbe dirsi concluso alla fine della stagione regolare. Per il primo si potrebbe concretizzare l’addio già vicino quest’estate, in seguito all’interessamento del Manchester United, che però non ha poi a pieno convinto la dirigenza della Vecchia Signora. Per il secondo invece l’ipotesi sarebbe ipotizzabile anche per trovare nuovi stimoli.

G.S.