Calciomercato Inter, difficile arrivare a Giroud | Ecco l’alternativa

La trattativa che porta a Giroud si è bloccata, allora i nerazzurri pensano ad una valida alternativa con un vero e proprio colpo last minute. L’Inter infatti cerca con insistenza un vice-Lukaku sul mercato affinché si possa affrontare con più tranquillità la seconda parte di stagione. Di conseguenza si lavora con più fronti, nonostante ci siano forti difficoltà nell’arrivare all’attaccante francese, seguito da numerosi club ed in particolar modo dalla Lazio di Inzaghi che sarebbe ad un passo dall’acquisizione del cartellino dell’esperto attaccante Blues. Ecco quindi cosa potrebbe accadere.

Calciomercato Inter, il colpo Giroud pronto a saltare

La Lazio pressa il Chelsea e lavora affinché l’esperto giocatore ex Arsenal possa sbarcare in Italia. Operazione difficile, ma non impossibile con Giroud che sarebbe disposto a trasferirsi in biancoceleste proprio perché il rapporto con Lampard non è dei migliori. Sullo sfondo resta l’Inter ed in particolar modo il Tottenham che non ha ancora rinunciato all’idea di poter portare a casa il giocatore. Se quindi l’opzione non è tramontata per gli Spurs, i nerazzurri invece si guardano intorno, alla ricerca di alternative di livello e che facciano al caso di Conte. L’allenatore infatti potrebbe tornare alla carica su una vecchia fiamma del club meneghino.

Calciomercato Inter, il ritorno di fiamma per l’attacco

Marotta avrebbe trovato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una valida alternativa in Llorente del Napoli. Il forte attaccante dei partenopei ed ex Tottenham sarebbe l’ideale gregario di Lukaku, ma c’è difficoltà nel trattare con la squadra del patron De Laurentiis. Quest’ultimo infatti sarebbe restio nel trovare l’accordo per l’addio dello spagnolo che dovrebbe restare in Azzurro per lo meno fino alla conclusione del campionato. Solo a giugno poi potrebbe partire, ma l’Inter non smette di pressare e vorrebbe mettere a segno un vero e proprio colpo last minute per regalare a Conte l’attaccante tanto ambito e ricercato.

G.S.