Calciomercato Juventus, c’è il gran colpo | Arriva in estate!

La Juventus ha chiuso la sessione invernale senza colpi in entrata, ma ha in canna un grande acquisto per il mercato estivo. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus ha chiuso la sessione invernale senza colpi in entrata, ma ha in canna un grande acquisto per il mercato estivo. Ecco di chi stiamo parlando. I bianconeri infatti stanno chiudendo un’importante trattativa che consentirà alla squadra allenata da Sarri di assicurarsi un giocatore di assoluto livello, che può cambiare le sorti del campionato e dare una grossa mano alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa

La squadra di Torino sarebbe pronta a mettere le basi per un operazione di mercato che vedrebbe il forte calciatore tornare in Italia dopo aver lasciato il bel paese nell’agosto del 2016. In quel caso fu venduto a peso d’oro e con la sua cessione il club si rinforzò ulteriormente. Ora però sta vivendo un periodo complicato oltre confine e potrebbe scegliere nuovamente la Serie A per puntare alla rivalsa. Insomma, un vero e proprio colpo visto che è seguito anche dal Real Madrid di Zidane e Florentino Perez, che da anni provano a portarlo a Madrid, senza però mai esserci riusciti.

Calciomercato Juventus, il ritorno in bianconero

Secondo quanto riportato quest’oggi da TuttoSport, la Juventus avrebbe in mano l’operazione Pogba con Paratici che vuol far fruttare le cessioni quest’estate. Infatti tra gli addii che sono maturati nella sessione invernale, ed tra quelli che ci saranno a luglio, sarà messa da parte una buona somma di denaro da poter poi reinvestire. Insomma, tutto per arrivare a Paul che è ormai ai ferri corti con i Red Devils. L’arrivo di Bruno Fernandes agevola il tutto, con una trattativa dal valore di 250 milioni di euro. Una cifra cospicua che permetterà di riportare a casa un centrocampista di assoluto talento.

