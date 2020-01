Calciomercato Juventus, sfuma la trattativa | Niente addio!

Sfuma la trattativa nelle ultime ore di calciomercato: non volerà in Germania a gennaio, la decisione definitiva

Tutto rinviato alla prossima estate. Il difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, Cristian Romero, resterà in maglia rossoblu fino al termine della stagione. Il giovane centrale continuerà la sua avventura in Serie A per contribuire alla salvezza della sua attuale compagine. Soltanto in vista della prossima stagione i bianconeri penseranno al futuro del giovane giocatore.

Calciomercato Juventus, Romero resta al Genoa

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe rifiutato così un’offerta importante del Bayer Leverkusen, che lo aveva messo nel mirino nelle ultime ore. La valutazione de “El Cuti” si aggira intorno ai 30 milioni di euro con Davide Nicola che potrà contare ancora sul suo difensore. Soltanto nella prossima estate il club bianconero valuterà al meglio le strategie intorno all’argentino, pronto a consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.

Classe 1998, Romero ha collezionato finora ben 1990 minuti senza trovare ancora la via del gol. Le sue ottime prestazioni con il Genoa, in prestito dalla Juve, hanno attirato gli interessi delle big d’Europa. Ora la trattativa con il Bayer Leverkusen è saltata definitivamente: parola al campo per diventare uno dei migliori centrali al mondo. Nelle scorse settimane il suo profilo è stato accostato anche all’Atalanta come contropartita futura per l’affare Kulusevski, che si trasferirà a Torino a giugno. Nel calcio tutto cambia improvvisamente, si sa.

S.I.