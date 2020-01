Calciomercato Milan, addio Suso: ‘Notte difficile. Ho sempre amato il Milan’

Da ieri sera Suso è diventato un nuovo calciatore del Siviglia: con un video sul suo profilo Instagram lo spagnolo ha voluto salutare il Milan

In casa Milan è momento di cessioni. Rodriguez, Piatek e Suso hanno lasciato Milano per approdare nelle loro nuove squadre. Proprio lo spagnolo, diventato da ieri sera un nuovo giocatore del Siviglia, ha voluto salutare i rossoneri attraverso i social, pubblicando un video di addio sul proprio profilo Instagram.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, tentativo per James | C’è il tesoretto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, asse col Siviglia | Suso porta il colpo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, un big per l’attacco | Assalto al bomber

Calciomercato Milan, Suso ai saluti: l’addio con un post su Instagram

In casa Milan sono ore di addii. Oltre a Rodriguez e Piatek, a salutare Milano è anche Suso. Arrivato in rossonero nel 2015 dal Liverpool, dopo cinque anni lascia la maglia rossonera per tornare in patria. Da ieri sera infatti, il calciatore spagnolo è diventato ufficialmente un giocatore del Siviglia. Sul suo profilo Instagram ha voluto salutare il club milanista con un video in cui dichiara: ”Ho sempre amato Milano ed il Milan. Me ne vado in punta di piedi come sono arrivato sette anni fa. Non ho mai amato fare proclami, ho sempre combattuto per la maglia del Milan e ci ho sempre messo la faccia. Sono diventato uomo con voi, ho conquistato la nazionale. Mi mancheranno i compagni, i tifosi, ma soprattutto la maglia rossonera. Vado via senza rimpianti. Abbiamo passato anni particolari, diverse proprietà, tanti dirigenti, numerosi allenatori ed oggi sono qui. Non sono bravo a raccontare le mie emozioni, ma credetemi, mi mancherete. Grazie Milan, sarò per sempre un tifoso vostro.” Inoltre il giocatore all’arrivo a Siviglia ha dichiarato di essere lì per dare una svolta alla propria carriera e che un allenatore come Lopetegui può aiutarlo molto. Un addio amaro quello di Suso al Milan, che resterà sempre un cuore rossonero.

Potrebbe interssarti anche >>> Calciomercato Milan, c’è l’addio | Destinazione inaspettata per lui

M.D.