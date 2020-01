Calciomercato Milan, sicuri dalla Russia | Affare per l’estate

Retroscena interessante sul Milan che avrebbe provato a piazzare un ultimo colpo dalla Russia. Se ne potrebbe però riparlare anche la prossima estate.

Il Milan è stata una della squadre più attive di questa finestra invernale di calciomercato. L’arrivo di Ibrahimovic ha certamente cambiato il volto alla compagine di Pioli che ha anche piazzato una cessione importante come quella di Piatek che proprio ieri si è svestito dei colori rossoneri per indossare il biancoblu dell’Hertha Berlino. Aria di cambiamento quindi dalle parti di casa Milan con Maldini e soci sempre al lavoro per potenziare un organico che aveva bisogno di un restyling già a gennaio. Missione compiuta per i rossoneri che nella giornata di ieri avrebbero anche provato a piazzare un ultima zampata a sorpresa. Dalla Russia arriva infatti un curioso retroscena. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, idea dalla Russia: tentativo per Miranchuk

Secondo quanto riferito da ‘Sport Express’ il Milan avrebbe fatto un tentativo in extremis per rinforzare la propria trequarti. Stando alla testata russa la Lokomotiv Mosca ha rifiutato un’offerta di prestito con diritto di riscatto del club rossonero per il trequartista classe ’95 Aleksey Miranchuk.

Il 24enne russo era stato inoltre già accostato a club italiani nei mesi scorsi, ed in particolare alla Juventus in occasione del doppio confronto di Champions proprio con la Lokomotiv. Ad ogni modo secondo ‘Sport Express’ la decisione di rifiutare il trasferimento al Milan sarebbe stata presa dalla società, mentre il calciatore era pronto all’addio. Le parti hanno comunque deciso di ritornare sulla questione in estate, con Miranchuk che potrebbe quindi diventare rossonero nella prossima sessione di trasferimenti.

G.B.