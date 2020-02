Calciomercato Inter e Milan, derby di mercato per l’ex capitano!

La sessione invernale di calciomercato è terminata da poche ore, ma subito si pensa ai colpi estivi: duello per Milan e Inter

L’Inter e il Milan sono diventate le vere protagoniste della sessione invernale di calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Le due società milanesi, però, starebbero già al lavoro per programmare il futuro e per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione dei due rispettivi attuali allenatori, Conte e Pioli.

Calciomercato Inter e Milan, Florenzi il primo nome per giugno

Proprio nelle ultime ore di mercato a gennaio Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, è volato in prestito per i prossimi quattro mesi in Spagna vestendo la maglia del Valencia. Il terzino italiano ha già collezionato la sua prima presenza nel campionato spagnolo: il suo obiettivo è quello di tornare a giocare con continuità per conquistare una maglia da titolare ai prossimi Europei.

A giugno, però, Inter e Milan potrebbero provare così il colpo dalla Roma: Florenzi rientrerà nella Capitale dopo i quattro mesi di prestito. Le due compagini milanesi avrebbero già provato l’assalto definitivo a gennaio, ma alla fine la stessa società giallorossa ha optato per il prestito dell’ex giallorosso. Ora a partire dalla prossima estate si prospetta un duello a distanza tra Inter e Milan, pronte a rinforzare le corsie esterne con l’innesto di Alessandro Florenzi, che ha mal digerito il trasferimento in prestito al Valencia. Ora a giugno potrebbe cambiare nuovamente casacca.

