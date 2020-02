Calciomercato Juventus, Ronaldo Bis | 180 milioni in Premier

C’è la possibilità che il top player vada via in estate, la Juventus ci pensa e prepara un altro colpo mondiale dopo quello di Cristiano Ronaldo

La Juventus ha abbandonato molto presto le trattative riguardanti la sessione di mercato di gennaio per concentrarsi su trasferimenti più importanti da fare in estate. I bianconeri puntano in grande e, viste alcune difficoltà difensive, sono alla ricerca di un difensore importante. Solo meno di due anni fa è stato acquistato Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti nel suo ruolo. Ora la Juve potrebbe ripetersi, come riporta il ‘The Sun’ si cerca di strappare il migliore del reparto arretrato, ovvero Virgil Van Dijk. Dopo l’acquisto di De Ligt, la “Vecchia Signora” ha ancora fame e vuole completare la retroguardia con i migliori centrali del momento. Entrambi sono olandesi e si conoscono già molto bene. La lunga assenza di Chiellini, in scadenza a giugno, può pesare sulla ricerca di un difensore.

Juventus-Van Dijk, affare da 180 milioni!

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal giornale inglese, Virgil Van Dijk potrebbe non restare a lungo al Liverpool e potrebbe lasciare addirittura in estate. Il difensore olandese ha già conquistato una Champions League, ma se dovesse vincere anche la Premier League (che è molto vicina) potrebbe andare alla ricerca di nuove sfide. La Juventus sarebbe interessata e potrebbe provare il colpaccio per rendere impenetrabile una difesa che in questa stagione ha avuto qualche difficoltà.

In caso di riuscita della trattativa, Van Dijk potrebbe diventare il difensore più pagato della storia per la seconda volta. I Reds chiaramente non lo lascerebbero andare a poco e pretenderebbero una cifra che si aggira intorno ai 180 milioni di euro.

