Calciomercato Milan, occhi in Premier | Sfida ai rivali

Inter e Milan potrebbero presto tornare a sfidarsi in sede di calciomercato. Tanti i nomi intriganti, soprattutto in ottica futura. L’ultima suggestione porterebbe in Premier.

Battuto d’arresto interna oggi per il Milan che non è andato oltre il pari per 1-1 contro il Verona. I rossoneri orfani di Ibrahimovic, fiore all’occhiello dell’ultima campagna trasferimenti, hanno in compenso visto esordire il giovane Saelemaekers arrivato nelle ore finali di calciomercato dall’Anderlecht. In colpo in ottica futura che testimonia come Maldini e soci stiano sempre attenti ai migliori talenti in giro per il mondo. Proprio un giovanissimo potrebbe presto finire nel mirino dei rossoneri, ma anche dei rivali dell’Inter. I due club meneghini monitoreranno pure altri ragazzi, sia in Italia che all’estero. Tra i profili che interessano c’è Matty Longstaff. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, sfida contro l’Inter: Longstaff nel mirino

In ottica derby di mercato, ‘The Times’ rivela che Milan e Inter sono interessati al 19enne centrocampista del Newcastle United. Il suo contratto scade a giugno e dunque i club milanesi sono pronti ad offrirgli un quinquennale per assicurarselo con buona pace dei bianconeri d’Inghilterra. Il centrocampista classe 2000 a dispetto della giovane età è riuscito a collezionare ben tre reti in 12 apparizioni tra tutte le competizioni ufficiali.

Intanto i Magpies dal canto loro non sono ancora riusciti a trovare l’accordo per un prolungamento e dunque rischiano di perdere il talento inglese a parametro zero in estate. Le trattative per il rinnovo di Longstaff infatti si sarebbero arenate con Inter e Milan alla finestra pronte eventualmente a farci un pensierino.

