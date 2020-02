Calciomercato Inter, Conte lo blinda | “Non andrà via”

La scelta di Conte ed un mercato che l’ha visto restare all’Inter nonostante la possibilità di andar via. Per lui la conferma che ha da tempo cercato.

La scelta di Conte ed un mercato che l’ha visto restare all’Inter nonostante la possibilità di andar via. Per lui la conferma che ha da tempo cercato. L’allenatore infatti ha confermato ciò che si pensava fino a qualche settimana fa, cioè che i nerazzurri puntano fortemente su di lui e che per portarlo via da Milano ci vorrà davvero tanto. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, la scelta di Conte

Il tecnico nerazzurro ha infatti cercato per lungo tempo sul mercato un centravanti che potesse prendere il ruolo di vice-Lukaku. Il rinforzo tanto atteso però non è arrivato con i vari Giroud, Petagna e Slimani che dopo tanti contatti non hanno mai firmato il contratto che li avrebbe legati alla squadra meneghina. Di conseguenza l’Inter dovrà ripiegare sui calciatori già presenti in rosa e l’allenatore ex Juventus sembra avere le idee chiare con un futuro tutto da scrivere per i milanesi.

Calciomercato Inter, la conferma dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante la sessione invernale del mercato la dirigenza avrebbe blindato Sebastiano Esposito. Tanto che durante la ricerca di un vice-Lukaku, l’agente avrebbe esplicitamente chiesto alla società se il giovane attaccante dovesse trovarsi una sistemazione temporanea, ma l’allenatore avrebbe glissato affermando che il giocatore fa parte del progetto, è una delle promesse più limpide del calcio italiano e di conseguenza l’addio non era neanche messo in conto per il club meneghino.

