Calciomercato Inter, tentativo di scambio in extremis per Lautaro | I dettagli

Nelle ultime ore ha preso quota anche lo scambio avvincente: l’Inter ha subito rifiutato la proposta del top club europeo

L’Inter è diventata una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato con gli affari Eriksen, Moses e Young. Nelle ultime ore al club nerazzurro è stato accostato il profilo di Slimani, attaccante algerino del Monaco in prestito dal Leicester. Ma non solo: il Barcellona, sempre interessato al centravanti argentino, avrebbe proposto uno scambio davvero importante all’Inter, prontamente rifiutato dal club italiano.

Calciomercato Inter, scambio Coutinho-Lautaro: rifiutato

L’avventura di Coutinho, in prestito al Bayern Monaco, potrebbe finire anticipatamente. Il talentuoso giocatore brasiliano, nonostante buoni numeri, non ha entusiasmato il club bavarese. Così i catalani avrebbero provato in extremis a proporre all’Inter un possibile scambio con Lautaro Martinez già in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno prontamente rimandato al mittente la proposta: Coutinho, inoltre, ha già vestito la maglia dell’Inter per diverse stagioni post-Mourinho.

Dal canto suo, invece, Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del Barcellona ormai da diversi mesi: Messi, suo compagno di Nazionale, lo ha consigliato subito alla società catalana che dovrà trovare un sostituto all’altezza per il post-Suarez, fermo ai box per infortunio. Sotto la gestione di Conte è arrivata l’esplosione totale del Toro, che ha messo a segno finora complessivamente ben 16 gol conditi da quattro assist vincenti. La stessa società nerazzurra non avrebbe in mente di privarsi ora del forte attaccante: tutti i discorsi per un suo possibile addio sono rimandati alla prossima estate.

S.I.