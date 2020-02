Calciomercato Juventus, addio possibile a giugno | Torna in Spagna

La Juventus starebbe già al lavoro per le prossime operazioni di mercato in uscita: cessione eccellente a giugno, la situazione

Tutto cambia velocemente nel calcio con la possibilità di diverse cessioni importanti già in vista della prossima stagione. La sessione invernale è terminata da poche ore, ma la Juventus starebbe già al lavoro per definire la rosa per il futuro. La società bianconera potrebbe pensare ad un addio importante per quanto riguarda il reparto offensivo con Higuain e Dybala sempre in bilico.

Calciomercato Juventus, Higuain in partenza: il futuro dell’argentino

Come svelato da calciomercato.it l’attaccante argentino della Juve ha il contratto in scadenza di contratto 2021. Nonostante sia tornato ai suoi livelli sotto la gestione Sarri, il 30enne centravanti sudamericano potrebbe fare le valigie in estate per una nuova ed entusiasmante avventura della sua sfavillante carriera. “El Pipita”, inoltre, non ha preso bene la sostituzione con Dybala nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina: con Cr7 sempre in campo, lo stesso allenatore toscano alterna spesso i due connazionali.

Sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid guidato dal Cholo Simeone. L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di non regalarlo a parametro zero tra un anno anticipando così la cessione in estate. Con Diego Costa, sempre acciaccato, e con Morata, che non entusiasma più di tanto come in passato, l’idea de El Pipita potrebbe fare proprio al caso dei Colchoneros. Higuain volerebbe così in Spagna, dopo aver vestito per tante stagioni la casacca dei rivali di sempre del Real Madrid.

