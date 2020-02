Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | 70 milioni!

Cristiano Ronaldo non si ferma più, ma Paratici pensa già al futuro. Caccia a uno degli attaccanti più promettenti del momento: affare da 70 milioni

La Juventus si gode il suo Cristiano Ronaldo, che sta vivendo una stagione straordinaria sia a livello di numeri che di rendimento. Dopo i primi mesi negativi, il portoghese è esplodo e sembra inarrestabile in questa fase. Il fenomeno bianconero si è definitivamente ambientato in Serie A ed è sicuramente l’arma in più della squadra allenata da Maurizio Sarri. Cristiano Ronaldo, però, compirà a breve 35 anni e non vestirà per sempre la maglia bianconera, per questo la Juventus è già a caccia di un suo sostituto per non restare impreparata nel momento del suo addio.

Juventus, nel mirino c’è Ferran Torres: si tenta il colpo da 70 milioni

Uno degli attaccanti più promettenti milita nel Valencia e si chiama Ferran Torres. Calciatore classe 2000, già tante presenze e una rete nella Liga spagnola. Fabio Paratici studia il colpo del futuro ed è al lavoro per provare a portarlo a Torino già in estate. Come riporta Don Balon, il suo contratto con il Valencia scade nel 2021 e le parti sono da tempo in trattativa per rinnovare, ma l’inserimento della Juventus sembrerebbe aver frenato le discussioni.

C’è anche una clausola da 100 milioni di euro ma difficile che venga esercitata, l’obiettivo di Fabio Paratici è quello di ottenere il calciatore con una cifra minore sfruttando anche la situazione contrattuale. I bianconeri sarebbero disposti ad arrivare fino a 70 milioni di euro circa e il Valencia potrebbe anche accettare e cedere uno dei suoi gioielli più promettenti.

