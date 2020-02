Calciomercato Milan, Donnarumma addio | Tre giocatori sul piatto

Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre in bilico: il portiere del Milan potrebbe lasciare il club rossonero con una strategia ben precisa

La decisione di Lampard ha sorpreso un po’ tutti. Il manager del Chelsea ha escluso dai titolare il portiere spagnolo, Kepa, relegandolo in panchina nell’ultima sfida di Premier League contro il Leicester City. Una decisione, per certi versi, assurda motivata così dall’ex centrocampista dei Blues: “Non credo che in occasione dei gol Caballero abbia qualche responsabilità. Kepa? Lasciarlo in panchina è stata una decisione difficile da prendere ma è quella che ho preso”. Arrivato a Londra nell’estate 2018, lo spagnolo è diventato l’estremo difensore più pagato di tutti i tempi con gli 80 milioni di euro sborsati per il suo acquisto. La situazione potrebbe interessare da vicino anche il Milan con Gigio Donnarumma che potrebbe lasciare il club rossonero. Il suo futuro

Calciomercato Milan, intreccio Kepa-Donnarumma più tre giocatori

Il Milan potrebbe così imbastire una maxi-trattativa con il Chelsea tra Donnarumma e Kepa, ma non solo. Nel mirino della società rossonera ci sarebbero anche altri calciatori “Blues”, come Michy Batshuayi, Ethan Ampadu e Tiemoue Bakayoko, che ha vestito già la maglia rossonera in passato.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, il futuro del portiere originario di Castellammare di Stabia potrebbe essere lontano da Milano. Pepe Reina ha svelato nei giorni scorsi come lo stesso Gigio Donnarumma sia stato vicino alla cessione nelle scorse sessioni di mercato. Ora in estate la situazione potrebbe cambiare completamente con il club rossonero, pronto a discutere del suo addio in caso di offerte importanti per il classe 1999.

Calciomercato Milan, decisione a sorpresa per Paqueta

S.I.