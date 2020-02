Calciomercato, assist al Milan | Escluso per il resto della stagione!

Le ultime prestazioni del giocatore non stanno entusiasmando più di tanto: possibile una cessione in vista della prossima stagione

Il calciomercato non dorme mai. Le prossime settimane saranno decisive per i top club europei, tra cui quelli italiani, per provare a mettere a segno colpi importanti a parametro zero. Fin da subito i calciatori, in scadenza di contratto, potrebbe firmare senza alcun problema con le prossime squadre. Da monitorare con attenzione la situazione che porta al futuro di Luka Modric, croato del Real Madrid.

Calciomercato Inter e Milan, il sogno si chiama Modric

Ancora una prestazione da dimenticare per l’esperto centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che ha collezionato 90 minuti nel derby contro l’Atletico. All’età di 33 anni, però, il croato non sta entusiasmando più di tanto e così per lui potrebbero essere gli ultimi mesi con la casacca delle “merengues”. Il suo profilo è stato accostato con insistenza già a gennaio diversi top club italiani, tra cui Inter e Milan, che continuano a sognare l’acquisto in vista della prossima stagione. In scadenza di contratto, le due milanesi potrebbero arrivare al croato a parametro zero mettendo a segno un colpo sensazionale. In vantaggio ci sarebbero proprio i rossoneri dopo l’acquisto da parte dei nerazzurri del danese Christian Eriksen, già in campo da titolare ad Udine. Inoltre, il croato potrebbe anche essere escluso da Zidane nei prossimi mesi con la possibilità di essere messo fuori rosa come svelato dal portale spagnolo fichajes.com.

Il Real Madrid non avrebbe problemi a lasciar partire Modric a giugno visti i ritorni di Dani Ceballos e Takefusa Kubo in vista del prossimo anno. Infine, il club madrileno potrebbe annunciare anche un nuovo acquisto, quello dell’olandese Donny van de Beek. Il centrocampista croato lascerebbe il Real senza rimpianti e con numerosi trofei in bacheca per sposare una nuova avventura della sua carriera avvincente.

