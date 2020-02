Calciomercato Milan, bomber dopo Ibrahimovic | Ci pensa ancora Raiola!

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan sarà chiamato a rimpiazzare Piatek ceduto all’Herta Berlino alla fine della sessione di gennaio. Il nuovo bomber può portarlo Raiola

Si è conclusa ufficialmente il 30 gennaio, quindi un giorno prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato, l’avventura di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. Il polacco, che ha lasciato i rossoneri dopo appena un anno con un bottino di 16 gol in 41 partite, è stato ceduto all’Herta Berlino per circa 27 milioni di euro. Il classe ’95 non sembra aver preso bene la decisione di venderlo presa dal club targato Elliott, tanto è vero che ai microfoni della ‘Bild’ ha lanciato una bella ‘fracciata’ alla dirigenza milanista: “Io dato via dopo l’acquisto di Ibrahimovic? Queste cose succedono a Milano – la sua risposta – Cambiare attaccanti ogni anno è una loro abitudine”.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, Donnarumma addio | Tre giocatori sul piatto

Calciomercato Milan, a giugno il sostituto di Piatek: ecco il nome

Il Milan non lo ha fatto a gennaio, considerati anche i tempi ristretti, per cui sarà pressoché obbligato a farlo in estate. Cosa? Prendere un sostituto di Piatek, ovvero un nuovo bomber. Qualche nome è già cominciato a circolare, vedi Andrea Belotti del Torino obiettivo nell’assurda gestione Yonghong Li. Per noi un candidato a raccogliere la pesante maglia numero 9 è un giovane talento olandese del Psv Eindhoven al quale peraltro Boban e Maldini hanno da poco ceduto Ricardo Rodriguez: parliamo di Donyell Malen, 21enne nativo di Wieringen considerato tra i migliori prospetti del calcio internazionale. Si tratta di un attaccante moderno e quindi non di una punta cosiddetta ‘statica’, con grande fiuto del gol come dimostrano i 17 gol messi a segno quest’anno.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, derby con l’Inter per l’ex capitano

Calciomercato Milan, Malen il post Piatek: ci pensa Raiola!

Attualmente ai box a seguito di una operazione al ginocchio, Malen fa parte della scuderia di un certo Mino Raiola. E questo può risultare un ‘fattore’ decisivo per il suo approdo in rossonero, considerati gli ottimi rapporti tra l’influente agente e la dirigenza rossonera. Dopo Ibrahimovic, che non è escluso possa ritirarsi a fine stagione, ecco che Raiola potrebbe ‘portare’ al Milan pure il nuovo centravanti. Al netto delle commissioni, di certo non irrilevanti, l’operazione col Psv potrebbe andare in porto sui 20-25 milioni di euro.