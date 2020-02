Calciomercato Juventus, parla Bernardeschi: il punto sull’addio

Calciomercato Juventus, in bilico il futuro di Bernardeschi: voci di addio per il bianconero, ora parla il giocatore

La Juventus ha concluso il calciomercato di gennaio senza colpi in entrata nell’immediato. Unica operazione in questo senso messa a segno da Paratici l’acquisto di Dejan Kulusevski per la prossima stagione. Per il resto, il CFO bianconero si è concentrato sulle cessioni, piazzando gli esuberi. Via Mandzukic, Perin, Pjaca ed Emre Can. Ora, testa solamente al campo, per provare a confermarsi in campionato e ad essere finalmente protagonisti in Europa, di trattative si riparlerà a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sguardo al futuro: possibile ritorno

Calciomercato Juventus, Bernardeschi a rischio: le parole del giocatore

Pure, qualche operazione sarebbe stata possibile, ma non si è concretizzata. Emre Can poteva rientrare in uno scambio col Psg con Paredes, con i francesi è saltato sul più bello anche lo scambio Kurzawa-De Sciglio. E poi, il ritorno di fiamma dell’operazione Rakitic-Bernardeschi, di cui si era già parlato in estate. All’istituto Lagrange di Milano, nell’ambito del progetto Nike X School, il giocatore ha spiegato: “Lusingato dall’interesse dei catalani, ma sono già in un top club. A me la società non ha mai parlato di mercato, anzi più volte si è detto l’opposto quando sono uscite voci e questo mi ha fatto piacere. Sto bene alla Juve, ho un contratto, più avanti vedremo”. Dichiarazioni che non chiudono completamente ad un addio e del resto la posizione dell’ex giocatore della Fiorentina non è particolarmente salda. Il suo minutaggio in campo scarseggia, Sarri non gli trova una collocazione precisa. Da trequartista non ha convinto, riportato sull’esterno ha trovato davvero poco spazio: appena 30 minuti totali in campo dal 7 dicembre in poi. L’addio è un’ipotesi da riprendere in considerazione al termine della stagione. Potrebbe rifarsi sotto il Barcellona, ma anche altri estimatori per lui non manca

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Real: retromarcia improvvisa

Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa: la risposta dei bianconeri

N.L.C.