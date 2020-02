Calciomercato Juventus, sguardo al futuro | Possibile ritorno

La Juventus tiene sempre d’occhio i giovani più interessanti. Tra questi anche Riccardo Orsolini che sta facendo molto bene con il Bologna.

Nell’ultima finestra di calciomercato invernale la Juventus ha lavorato soprattutto in ottica futura con il grande acquisto di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese arriverà però a fine stagione dopo altri sei mesi di esperienza al Parma. Una strategia che la società bianconera ha attuato diverse volte anche in passato, consentendo così a giovani talenti di poter maturare in altre realtà prima del grande salto. È il caso anche di Riccardo Orsolini, che visti gli enormi progressi, la Juventus starebbe anche pensando di riportare a Torino a fine stagione. Fenomenale la crescita dell’esterno offensivo classe 1997 che ha raccolto fin qui 24 presenze con 7 reti e 5 assist tra coppa Italia e campionato. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | La risposta dei bianconeri

Calciomercato Juventus, si pensa al ritorno di Orsolini: la situazione

Riccardo Orsolini sta dunque proseguendo a gonfie vele il suo percorso di maturazione e crescita personale alla corte di Mihajlovic a Bologna. Un talento tanto cristallino da aver spinto nei mesi scorsi la società felsinea a riscattarlo per 15 milioni di euro, con la Juve che vanta però un accordo verbale per il riacquisto a 22,5 milioni a giugno e 30 milioni nell’estate 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | 70 milioni!

Un accordo tra gentiluomini che le due società potrebbero far maturare già a partire dalla prossima estate vista la volontà della dirigenza bianconera di riportare l’attaccante a Torino. Bologna e Juventus in tal senso potrebbero accordarsi a fine stagione intorno ai 25 milioni di euro. Paratici e Cherubini inoltre, venerdì scorso hanno incontrato l’agente del giocatore Di Campli all’Hotel Sheraton di Milano. Mancano ancora una manciata di mesi, ma Orsolini sembra aver convinto la società piemontese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ramsey per il pupillo di Sarri

Calciomercato Juventus, addio possibile a giugno | Torna in Spagna

G.B.