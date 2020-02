Calciomercato Juventus e Milan, il retroscena | “Ingaggio troppo alto”

Milan e Juventus erano pronte a chiudere una trattativa a dir poco interessante, ma il tutto si è bloccato sul finale. Ecco svelato il retroscena.

Milan e Juventus erano pronte a chiudere una trattativa a dir poco interessante, ma il tutto si è bloccato sul finale. Ecco svelato il retroscena. Il mercato invernale avrebbe infatti potuto regalare ai rossoneri ed i bianconeri uno scambio sensazionale, ma un dettaglio ha frenato il tutto con i due club che erano ormai pronti alle firme ed i giocatori allo scambio di maglia. Una vera beffa che ha impedito ai due calciatori di poter avere una svolta per la propria stagione e carriera.

Calciomercato Juventus e Milan, lo scambio saltato

Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere della Sera, sarebbe stato proprio Ivan Gazidis a mettere il veto sulla buona conclusione dell’operazione di mercato. Questo perché secondo il dirigente rossonero non ci sarebbero stati i presupposti affinché il calciatore potesse approdare a Milano. La motivazione risiede nell’alto ingaggio del giocatore, ben 4,5 milioni di euro. A causa di questa cifra quindi si è optato di non chiudere l’operazione ed ora si attende di capire se il tutto si possa riaprire in estate, quando le acque saranno più calme e tutti potranno imbastire la trattativa con maggiore calma.

Calciomercato Juventus e Milan, i giocatori che avrebbero dovuto ‘scambiarsi’ la maglia

In quest’ipotetico scambio sarebbe dovuto rientrare Bernardeschi per la Juventus mentre per il Diavolo Lucas Paqueta. La causa della mancata realizzazione dell’operazione è quindi l’ingaggio dell’ex Viola con i 4,5 milioni di euro che sarebbero risultati troppo per la dirigenza rossonera, la quale ha dovuto dire di ‘no’ allo scambio. Insomma, operazione saltata per un dettaglio non da poco e che ora costringe i due calciatori a restare nei rispettivi club anche nella seconda parte di stagione. Una frenata nell’operazione che naturalmente potrebbe riaprirsi però in piena estate.

G.S.