Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Le possibili destinazioni

La Juventus sarebbe pronta a dire addio a Douglas Costa che può lasciare Torino nella prossima sessione del mercato. Ecco chi punta il brasiliano. I bianconeri infatti avrebbero in mente di lasciar partire il forte esterno che sarebbe intenzionato a dire addio al club italiano, con varie ipotesi che si accavallano per il suo futuro. Ecco di conseguenza chi potrebbe puntarlo per rinforzare i rispettivi team.

Calciomercato Juventus, la Premier tra le possibili destinazioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Douglas Costa sarebbe stato accostato sia ai due club di Manchester che all’Arsenal. Per lui l’opzione più gradita non può che essere il club allenato da Guardiola che potrebbe sfruttare a pieno le sue qualità oltre che garantirgli un contratto faraonico. Le altre due opzioni avanzate sono naturalmente meno pronosticabili mentre ci sarebbe un altro club che punta su di lui, ma che non è militante in Premier League, bensì dalla Bundesliga. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, l’opzione tedesca

Secondo quanto avanzato nelle ultime ore da Don Balon, si sarebbe attivato su di lui il Bayern Monaco, che potrebbe riaccoglierlo quindi in Germania. Il brasiliano arrivò infatti a Torino con un operazione che vide 6 milioni di euro per il prestito fino al 30 giugno 2018 più altri 40 milioni di euro per riscattare il giocatore. I bianconeri naturalmente punteranno a non andare in minusvalenza mentre potrebbe essere inserito nella trattativa anche un altro calciatore. Parliamo di Sané, che non è seguito solo dalla Juventus, ma anche dal Manchester City. Il talentuoso giocatore è stato puntato dalla Vecchia Signora che sarebbe quindi pronta a fiondarsi su di lui, provando a trovare un accordo sulla base dell’interesse bavarese per il brasiliano.

G.S.