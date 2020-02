Calciomercato Juventus, sacrificio shock per il colpo da 150 milioni!

Calciomercato Juventus, si pensa già all’acquisto top della prossima annata: cifra shock sul tavolo da 150 milioni di euro, un big sacrificato a sorpresa

Esaurito il calciomercato di gennaio, la Juventus si rituffa sul campo, in una seconda parte di stagione dove i bianconeri sognano di essere protagonisti assoluti. La squadra di Sarri deve confermare la supremazia in Italia, con la caccia al nono scudetto di fila e una lotta con Inter e Lazio che si annuncia lunga e difficile. Ma c’è anche l’obiettivo, finalmente, di alzare la Champions League, una competizione che negli ultimi anni ha sempre respinto i campioni d’Italia.

Calciomercato Juventus, van Dijk il top player per la difesa

Juve che insegue una competitività assoluta da confermare e migliorare anno dopo anno. Per questo, il CFO Fabio Paratici, dopo una sessione di mercato di gennaio in cui ha lavorato in pratica solo sulle cessioni degli esuberi, vuole ripartire alla grande in estate con acquisti top. Serve in particolare ringiovanire la linea difensiva e dopo il colpo de Ligt, può arrivarne un altro sempre in salsa olandese. ‘Don Balon’, in Spagna, infatti sostiene che la Juve si getterà all’assalto di van Dijk, quello che è unanimemente ritenuto il miglior difensore al mondo in questo momento. Per arrivare al centrale del Liverpool, però, servono cifre astronomiche, ma i campioni d’Italia non sarebbero spaventati. Si ipotizza già un investimento da circa 150 milioni di euro, che, a sorpresa, potrebbe essere finanziato da una cessione eccellente. In bilico ci sarebbe infatti proprio de Ligt, che non ha confermato, finora, le attese smodate sul suo rendimento, con qualche passaggio a vuoto che fa interrogare sulla sua effettiva consistenza ad altissimi livelli. Non solo: de Ligt potrebbe addirittura essere proposto al Liverpool come parziale contropartita nell’operazione. Pista da seguire con molta attenzione e che potrebbe avere risvolti clamorosi.

